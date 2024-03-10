Угаров: Первое место «Зенита» пока ни о чём не говорит

Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

Напомним, по итогам 20-го тура «Зенит» вернулся на вершину турнирной таблицы чемпионата России, оставив позади «Краснодар».

«Я думаю, интрига еще как жива, «Зениту» же еще играть с «Краснодаром» на выезде. И то, что петербуржцы вышли на первое место, это еще ни о чем не говорит», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что впереди много матчей, поэтому все может измениться.

На данный момент подопечные Сергея Семака занимают первое место в РПЛ, набрав 40 очков. «Краснодар» располагается на второй позиции, имея в своем активе 39 очков. Замыкает тройку «Динамо», в копилке которого 38 баллов.