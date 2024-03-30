«Крылья Советов» повторили домашний антирекорд

В субботу «Крылья Советов» смогли набрать очки в домашнем матче чемпионата России против «Зенита». После финального свистка на табло горели две единицы – 1:1.

Как сообщает Opta, «Крылья Советов» показали лишь 29% владения мячом. Это повторения антирекорда самарцев, если говорить о домашних матчах Премьер-лиги. При этом стоит отметить, что данные по владению мячом собираются с 2009 года.

На текущий момент «Крылья Советов» располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда Игоря Осинькина проведёт в субботу, 6 апреля, 0 против «Урала» на поле соперника.