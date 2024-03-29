Салтыков отреагировал на слова Аршавина, который звал его в «Зенит»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался о словах бывшего игрока лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина, который звал его в питерский «Зенит».

Салтыков отметил, что ничего об этом не знает, при этом он считает, что Аршавин, возможно, просто хотел позвать его на просмотр.

«В любом случае всегда приятно, когда легенда российского футбола замечает твои труды. Значит, все не просто так», - приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».

Напомним, что 19-летний футболист в зимнее трансферное окно пополнил ряды «Локомотива», но доигрывает сезон в самарской команде на правах аренды.