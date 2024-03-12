Григорян: «Зенит» своё не упустит и станет чемпионом»

Известный тренер Александр Григорян поделился мнением об игре «Зенита» во второй части нынешнего сезона.

Напомним, в 19-м туре РПЛ «сине-бело-голубые» сыграли вничью со «Спартаком» (0:0), а в 20-м разгромили «Урал» (4:1).

Григорян считает, что «Зенит» снова станет чемпионом, так как в составе команды Сергея Семака нет слабых мест.

«У «Зенита» просто удивительно сильный состав, особенно центр. Их тройка Вендел-Барриос-Клаудиньо очень сильная. «Зенит» своё не упустит и станет чемпионом», — цитирует Григоряна Metaratings.

После 20 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Краснодар» на одно очко. До конца турнира командам осталось провести по 10 матчей.