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Григорян: «Зенит» своё не упустит и станет чемпионом»

12 Марта 2024 • 15:38 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 16:00

Известный тренер Александр Григорян поделился мнением об игре «Зенита» во второй части нынешнего сезона.

Напомним, в 19-м туре РПЛ «сине-бело-голубые» сыграли вничью со «Спартаком» (0:0), а в 20-м разгромили «Урал» (4:1).

Григорян считает, что «Зенит» снова станет чемпионом, так как в составе команды Сергея Семака нет слабых мест.

«У «Зенита» просто удивительно сильный состав, особенно центр. Их тройка Вендел-Барриос-Клаудиньо очень сильная. «Зенит» своё не упустит и станет чемпионом», — цитирует Григоряна Metaratings.

После 20 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Краснодар» на одно очко. До конца турнира командам осталось провести по 10 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Григорян

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