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Бардачёв рассказал, как попасть в основу «Зенита»

25 Марта 2024 • 10:39 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 14:00

Защитник «Зенита» Матвей Бардачёв поделился мнением о том, что ему необходимо сделать для попадания в состав первой команды «сине-бело-голубых».

18-летний футболист считает, что попасть в основной состав «Зенита» возможно, однако для этого необходимо быть сильнее конкурентов.

«Способ один — быть сильнее всех. Как это сделать? Через тренировки, через труд», — цитирует Бардачёва «Спорт-Экспресс».

Отметим, что за первую команду «Зенита» Бардачёв пока не провёл ни одной официальной игры.

После 20 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Краснодар» на одно очко. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 30 марта против «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Матвей Бардачёв

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