«Зенит» проводит худший сезон при Семаке – статистика

В субботу «Зенит» потерял очки – гостевой матч двадцать второго тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов» завершился со счётом 2:2.
После двадцати одного сыгранного матча текущего чемпионата «Зенит» имеет в своём активе 41 зачётный балл. На этом отрезке сезона так мало очков «сине-бело-голубые» при работе на тренерском мостике Сергея Семака ещё не имели, на что обращает внимание Opta.
После 21 сыгранного тура у «Зенита» при Семаке было:
44 очка – сезон 2018/2019;
47 очков – сезон 2019/2020;
42 очка – сезон 2020/2021;
45 очков – сезон 2021/2022;
51 очко – сезон 2022/2023;
41 очко – сезон 2023/2024.
Бан пользователя