«Зенит» проводит худший сезон при Семаке – статистика

В субботу «Зенит» потерял очки – гостевой матч двадцать второго тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов» завершился со счётом 2:2.

После двадцати одного сыгранного матча текущего чемпионата «Зенит» имеет в своём активе 41 зачётный балл. На этом отрезке сезона так мало очков «сине-бело-голубые» при работе на тренерском мостике Сергея Семака ещё не имели, на что обращает внимание Opta.

После 21 сыгранного тура у «Зенита» при Семаке было:

44 очка – сезон 2018/2019;

47 очков – сезон 2019/2020;

42 очка – сезон 2020/2021;

45 очков – сезон 2021/2022;

51 очко – сезон 2022/2023;

41 очко – сезон 2023/2024.