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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: «Зенит» на 99% станет чемпионом»

21 Марта 2024 • 15:34 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 14:00

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о том, кто станет победителем нынешнего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, после 20 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Краснодар» на одно очко. По мнению Гришина, с большой долей вероятности «сине-бело-голубые» не уступят первую строчку.

«В РПЛ есть интрига, интересно следить за чемпионатом. Думаю, «Зенит» на 99% станет чемпионом», — цитирует Гришина «Чемпионат».

Отметим, что до конца сезона командам осталось провести по 10 матчей. Чемпионом последних пяти розыгрышей чемпионата России подряд является именно петербургский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
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