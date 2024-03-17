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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирьяков считает, что в чемпионской гонке РПЛ ещё есть интрига

17 Марта 2024 • 22:19 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 16:00

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Еще рано говорить, что о чемпионской гонке можно забыть. Конкурентов у «Зенита» два: «Динамо» и «Краснодар». В турнирной таблице два-три очка разницы», – приводит слова Кирьякова Metaratings.

По итогам 20 сыгранных матчей «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России, сумев набрать 40 очков. Ближайшим преследователем «сине-бело-голубых» является «Краснодар», на счету которого 39 очков. Замыкает тройку столичное «Динамо» – в копилке команды Марцела Лички 38 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
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