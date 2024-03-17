Кирьяков считает, что в чемпионской гонке РПЛ ещё есть интрига

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Еще рано говорить, что о чемпионской гонке можно забыть. Конкурентов у «Зенита» два: «Динамо» и «Краснодар». В турнирной таблице два-три очка разницы», – приводит слова Кирьякова Metaratings.

По итогам 20 сыгранных матчей «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России, сумев набрать 40 очков. Ближайшим преследователем «сине-бело-голубых» является «Краснодар», на счету которого 39 очков. Замыкает тройку столичное «Динамо» – в копилке команды Марцела Лички 38 баллов.