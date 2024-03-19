Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дуглас Сантос: «Не теряю веры, что смогу сыграть на чемпионате мира»

19 Марта 2024 • 12:00 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 15:00

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о своей главной футбольной мечте.

По словам бразильца, он хочет оставаться примером для молодых игроков, а также однажды принять участие в чемпионате мира в составе национальной сборной своей страны.

«Не теряю веры в то, что, даст Бог, смогу попасть в сборную Бразилии и сыграть на чемпионате мира. Это моя мечта и одна из больших задач», — цитирует Сантоса РИА Новости.

В текущем сезоне 29-летний защитник провёл за «Зенит» 27 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. В футболке сборной Бразилии Сантос пока провёл лишь одну официальную встречу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дуглас Сантос

Новости по матчу

Сегодня, 19 Марта
12:00
Дуглас Сантос: «Не теряю веры, что смогу сыграть на чемпионате мира»
18 Марта
17:06
Широков: «Мы не знаем, в каком состоянии вернётся «Зенит» после перерыва»
12:04
Рапопорт: «Адамов понравился спокойствием и уверенностью»
10:32
Дуглас Сантос: «Зенит» становился чемпионом при командной работе российских и бразильских футболистов»
17 Марта
22:19
Кирьяков считает, что в чемпионской гонке РПЛ ещё есть интрига
18:20
Семшов назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ
16 Марта
21:56
Хомуха назвал будущего чемпиона РПЛ
21:48
Кержаков: «Сложно сказать, обгонит ли Кассьерра Малкома»
15 Марта
21:46
Агент Барриоса высказался о будущем игрока
14 Марта
19:27
Орлов считает, что в «Зените» есть нападающие сильнее Чалова
17:47
В «Зените» отказались от обмена Кругового на Чалова с доплатой за нападающего ЦСКА
16:24
Лепёхин: «Не думал, что «Зенит» так легко обыграет «Динамо»
13 Марта
20:43
Корнеев: Тикнизян не усилил бы «Зенит»
20:33
Корнеев объяснил, зачем Ахметов перешёл в «Зенит»
15:55
Илья Зуев — о переходе Кругового в ЦСКА: «Это хороший выбор» 1
12 Марта
15:38
Григорян: «Зенит» своё не упустит и станет чемпионом»
09:12
В «Зените» рассказали, за сколько готовы отпустить Мостового в европейский клуб
11 Марта
17:05
Самедов: «Был уверен, что «Зенит» рано или поздно вернётся на первое место»
16:24
Жирков уверен, что «Зенит» не упустит чемпионство
10 Марта
23:07
Бышовец: У «Зенита» есть очень много преимуществ
20:08
Угаров: Первое место «Зенита» пока ни о чём не говорит
16:12
Агент Рахмановича: «Амар станет одним из лучших в составе «Крыльев Советов»
15:31
Попов: «Ресурс «Зенита» в административном и игровом плане огромен»
10:40
Семшов назвал сильные стороны «Зенита»
10:28
Семшов: «Апрельский матч «Краснодара» и «Зенита» будет одним из ключевых в борьбе за золото»
09:43
Орлов — о желании Мостового перебраться в Европу: «Лиги чемпионов у нас нет, а карьера одна»
09 Марта
23:49
Борис Игнатьев рассказал, у кого в РПЛ больше шансов на чемпионство
20:12
Тукманов назвал будущего чемпиона РПЛ
08 Марта
19:07
«Это особенный день для него»: представитель Роши – о дубле игрока ЦСКА
18:46
Гришин сравнил игру Акинфеева и Сафонова
17:59
«Пенальти — фирменное блюдо Акинфеева»: Газзаев — о голкипере ЦСКА 1
17:36
Масалитин оценил мастерство Акинфеева после в матча с «Крыльями Советов»
16:38
Бобёр не считает, что «Крылья Советов» переживают кризис
13:05
Кечинов высказался о претендентах на победу в РПЛ
07 Марта
19:14
Вьештица считает Аршавина сильнейшим российским футболистом в истории
05 Марта
16:44
Ахметов рассказал, на каких позициях в «Зените» его видит Семак 1
16:29
Ахметов заявил, что уже освоился в «Зените» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Анчелотти – об ударе Гюлера с центра поля: «Только великий талант увидит такую возможность» «Рома» потеряла Дибалу Роналду называл клуб, в котором закончит карьеру Мбаппе дал важное обещание «ПСЖ» Игрок «Реала» перейдёт в английский клуб Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала» Месси мощно «отреагировал» на кричалки о Роналду
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
Омский «Авангард» расторг контракт с главным тренером «Трактор» в овертайме одолел «Динамо» и увеличил преимущество в серии «Локомотив» поиздевался над «Авангардом» во втором матче серии плей-офф КХЛ СКА уступил «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков: Если выпрыгнет чудовище и откусит Алькарасу «одно место», тогда он может проиграть Медведеву Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Марта
12:40 · Кубок России
Матч между «СКА-Хабаровском» и «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге официально
12:18 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил, что ЦСКА контактировал с игроком «Фламенго»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Сенников оценил игру «Локомотива» весной
12:00 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: «Не теряю веры, что смогу сыграть на чемпионате мира»
11:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Родины» Крижан назвал цели команды в нынешнем сезоне
11:44 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир: «Промес ходил по тонкому льду, его пример — хороший урок для каждого»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Гагнидзе: «В «Динамо» серьёзная конкуренция, Лука ждёт свой шанс»
11:17 · Россия. Премьер-лига
Титов считает, что Абаскаль должен доработать в «Спартаке» до конца сезона
11:03 · Россия. Премьер-лига
Орлов оценил шансы «Динамо» в борьбе за золотые медали
10:51 · Россия. Премьер-лига
Один из лидеров чемпионата Испании интересуется Сперцяном
10:38 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Надеюсь, в РПЛ у «Спартака» будут только победы»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Фомин высказался о невызове в сборную России
10:25 · Россия. Премьер-лига
Гордюшенко: «Я хотел бы вернуться в ЦСКА»
10:19 · Россия. Премьер-лига
Максим Петров: «В золотой гонке симпатизирую «Краснодару» эксклюзив
10:10 · Россия. Премьер-лига
Ефимова — о Промесе: «Все могут ошибаться»
Все новости
Рекомендуем