Дуглас Сантос: «Не теряю веры, что смогу сыграть на чемпионате мира»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о своей главной футбольной мечте.

По словам бразильца, он хочет оставаться примером для молодых игроков, а также однажды принять участие в чемпионате мира в составе национальной сборной своей страны.

«Не теряю веры в то, что, даст Бог, смогу попасть в сборную Бразилии и сыграть на чемпионате мира. Это моя мечта и одна из больших задач», — цитирует Сантоса РИА Новости.

В текущем сезоне 29-летний защитник провёл за «Зенит» 27 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. В футболке сборной Бразилии Сантос пока провёл лишь одну официальную встречу.