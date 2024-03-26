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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Митрофанов раскрыл подробности сорвавшихся переходов Фалькао и Моутинью в «Зенит»

26 Марта 2024 • 10:59 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 14:00

Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о сорвавшихся переходах в петербургский клуб колумбийского нападающего Радамеля Фалькао и португальского полузащитника Жоау Моутинью.

Митрофанов подтвердил слова бывшего наставника «сине-бело-голубых» Андре Виллаша-Боаша о том, что перед началом сезона-2015/2016 он договорился с Фалькао и Моутинью, однако лимит разрушил все планы.

«Андре видел, как он за секунду сделает команду-чемпиона. Потому что с Моутинью контракт был уже на грани подписи, с Фалькао мы к тому моменту как раз закончили переговоры», — цитирует Митрофанова «Чемпионат».

Напомним, в сезоне-2015/2016 чемпионом России стал ЦСКА, а «Зенит» занял лишь третье место. Виллаш-Боаш покинул петербургский клуб в мае того же 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Максим Митрофанов Жоау Моутинью Радамель Фалькао ещё теги

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