Митрофанов раскрыл подробности сорвавшихся переходов Фалькао и Моутинью в «Зенит»

Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о сорвавшихся переходах в петербургский клуб колумбийского нападающего Радамеля Фалькао и португальского полузащитника Жоау Моутинью.

Митрофанов подтвердил слова бывшего наставника «сине-бело-голубых» Андре Виллаша-Боаша о том, что перед началом сезона-2015/2016 он договорился с Фалькао и Моутинью, однако лимит разрушил все планы.

«Андре видел, как он за секунду сделает команду-чемпиона. Потому что с Моутинью контракт был уже на грани подписи, с Фалькао мы к тому моменту как раз закончили переговоры», — цитирует Митрофанова «Чемпионат».

Напомним, в сезоне-2015/2016 чемпионом России стал ЦСКА, а «Зенит» занял лишь третье место. Виллаш-Боаш покинул петербургский клуб в мае того же 2016 года.