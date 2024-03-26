Горшков: «Пауза в РПЛ по-разному повлияет на команды»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о длительной паузе в РПЛ.

По мнению эксперта, перерыв по-разному скажется на клубах. Горшков считает, что команды должны чаще играть, чтобы набирать форму и подогревать интерес к чемпионату.

«Непонятно, как сложится для «Зенита», который уверенно стартовал. Для них эта пауза может быть не очень своевременной. Для «Краснодара», который пытается бороться за первое место, может, и неплохо», — цитирует Горшкова Legalbet.

После 20 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Краснодар» на одно очко. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 30 марта против «Крыльев Советов».