Семак оценил состояние Эраковича, Мостового и Кассьерры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Сегодня в Самару не прилетел Марио Фернандес, как его состояние?

- Чувствует себя лучше, проходит обследование. Я думаю, в ближайшее время, может быть, на следующей неделе будет диагноз, поймем, насколько Марио выбыл. Будем надеяться, что ничего страшного нет.

- Эракович, Мостовой, Кассьерра - это футболисты, которые отправлялись в расположение своих сборных. Но если Эракович и Кассьерра играли, то Мостовой получил повреждение. Как его состояние? Он сегодня в старте. Насколько готовы Эракович и Кассьерра готовы играть полный матч?

- Посмотрим. Конечно, любая микротравма, когда игрок выбывает на какое-то время, пропадает игровой тонус, без игровой практики, поскольку он не играл всё это время. Конечно, сложности есть, но я думаю, что он может играть. Посмотрим, насколько он сегодня будет готов. Что касается других игроков, которые отсутствовали в нашем составе во время паузы на игры сборных, конечно, для тренера всегда проблема, когда игроки уезжают. Это другой эмоциональный фон у игроков сборных, проблемы, связанные с переездами. Кто-то играет, кто-то не играет, другие проблемы. У тренера всегда состояние настороженности после матчей сборных.