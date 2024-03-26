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Масалитин считает, что «Зенит» захочет пересмотреть условия контракта Марио Фернандеса

26 Марта 2024 • 21:27 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 14:00

Экс-игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о положении Марио Фернандеса в петербургском «Зените».

Ранее футболист получил повреждение в товарищеском матче с белградской «Црвеной Звездой».

«Думаю, что на этих условиях с ним уже никто не согласится сотрудничать, такие деньги ему выплачивать. Если переподпишется, то уже на более выгодных условиях для «Зенита». В тяжёлой ситуации Фернандес в плане продолжения карьеры», — приводит слова бывшего форварда издание «Газета.Ru».

Напомним, что Фернандес перебрался в стан «бело-голубых» в июле 2023 года на правах свободного агента. Защитник подписал соглашение по схеме 1+1. С тех пор он провёл за петербуржцев 10 встреч, но не смог отличиться результативными действиями.


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