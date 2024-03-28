Семак: «Мы понимаем, что «Крылья» очень прилично играют дома»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак заявил, что его команду в грядущие выходные ждёт довольно непростой матч в Самаре. Семак похвалил грядущего соперника, «Крылья Советов», а также поделился ожиданиями от встречи.

«Многое в игре будет зависеть от того, как команды будут использовать преимущества. Самарцы дома очень прилично выступают, мы это понимаем. Касается это как результатов, так и качества игры. Нас ждёт очень сложный матч», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что в первом круге «Зенит» уверенно обыграл «Крылья» в рамках РПЛ дома (3:1). Также команды встречались ещё два раза в этом сезоне, но в рамках Кубка – оба раза минимально, дома и в гостях побеждал «Зенит».

Ранее Семак высказался о состоянии травмированных зенитовцев, в частности об Андрее Мостовом и Марио Фернандесе.