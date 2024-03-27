«Нет такого футболиста в «Зените», который на голову сильнее всех» — Лепёхин

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин ответил на вопрос о лучшем футболисте «сине-бело-голубых».

— Трудно назвать любимого футболиста нынешнего «Зенита». Играл бы Халк, назвал бы его. Нет такого футболиста в «Зените», который на голову сильнее всех, — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

После 20 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 40 очков. Отрыв подопечных Сергея Семака от второй позиции, на которой находится «Краснодар», составляет один зачетный балл.

30 марта «Зенит» проведет гостевой поединок против «Крыльев Советов». Начало игры 22-го тура чемпионата России запланировано на 14:00 по мск.