Орлов считает, что в «Зените» есть нападающие сильнее Чалова

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на информацию о том, что «Зенит» не согласился на обмен защитника Данила Кругового на форварда ЦСКА Фёдора Чалова с доплатой за игрока «армейцев». «Красно-синие» хотели получить 10 миллионов евро.

«Питерцы на это не пошли. Они посчитали, что линия нападения в клубе и так хорошо укомплектована. Не факт, что Кассьерра уйдёт летом. Есть Сергеев. Педро может при необходимости сыграть на острие», - приводит слова Орлова издание «СЭ».

Ранее Круговой подписал с ЦСКА четырёхлетний контракт, который начинает действовать с 4 июня 2024 года. Данил покинет «Зенит» летом этого года на правах свободного агента. Пока он переведён во вторую команду «сине-бело-голубых».

Что касается Чалова, то его действующее соглашение с москвичами рассчитано до декабря 2024 года.