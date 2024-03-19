Корнеев: «Я почти уверен, что летом «Зенит» продаст Кассьерру»

Экс-игрок «Барселоны» Игорь Корнеев поделился комментарием о будущем форварда «Зенита» Матео Кассьерры.

«Нужен ли «Зениту» еще дорогой топ-легионер на фоне такой результативности Кассьерры? Да, нужен. Я почти уверен, что летом Кассьерра будет продан за хорошие деньги», – заявил Корнеев Metaratings.

В текущей кампании колумбийский нападающий принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, забил 18 мячей и записал на свой счет пять ассистов.

Трудовой договор Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость 26-летнего нападающего составляет девять миллионов евро.