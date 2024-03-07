Вьештица считает Аршавина сильнейшим российским футболистом в истории

Экс-футболист «Зенита» Милан Вьештица поделился мнением о бывшем форварде петербургского клуба Андрее Аршавине.

«Многие русские играли в Европе – Валерий Карпин, Александр Мостовой, Андрей Канчельскис, Влад Радимов и Саша Кержаков, но Андрей Аршавин – один из сильнейших российских футболистов в истории. Для меня сильнейший», - приводит слова Вьештицы издание Metaratings.

Ранее Аршавин ответил на вопрос о том, когда российские клубы смогут выступать в Лиге чемпионов и других турнирах УЕФА.

Напомним, что УЕФА и ФИФА ввели санкции в отношении Российского футбольного союза более двух лет назад. С того момента российские клубы и сборные не имеют возможности выступать в международных соревнованиях.