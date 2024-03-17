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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

17 Марта 2024 • 18:20 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 16:00

Экс-игрок «Динамо» Игорь Семшов высказался о шансах «Зенита» в чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Зенит» — основной претендент на чемпионство. После паузы петербуржцы будут только прибавлять», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у «Зенита» не все получилось в игре против «Спартака», но в последующих встречах команда выглядела увереннее.

По итогам 20 сыгранных туров подопечные Сергея Семака находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков. На второй позиции располагается «Краснодар», отставая всего на один зачетный балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Зенит

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