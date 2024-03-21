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Семак ответил, кто может сыграть в атаке «Зенита» в отсутствии Сергеева и Кассьерры

21 Марта 2024 • 12:42 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 14:00

Главный тренер «Зенита» Сергея Семак высказался о том, кто из футболистов может сыграть в центре нападения в товарищеском матче с «Црвеной Звездой».

«У нас достаточно вариантов для замены Сергеева и Кассьерры — на этой позиции могут сыграть Изидор, Мантуан и Ерохин», — приводит слова Семака официальный телеграм-канал «сине-бело-голубых».

Товарищеский матч между «Црвеной Звездой» и «Зенитом» пройдет в субботу, 23 марта. Стартовый свисток арбитра запланирован на 21:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на спортивном портале LiveResult.

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Зенит Сергей Семак Александр Ерохин Иван Сергеев Вильсон Изидор Густаво Мантуан Матео Кассьерра ещё теги

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