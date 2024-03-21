Семак ответил, кто может сыграть в атаке «Зенита» в отсутствии Сергеева и Кассьерры

Главный тренер «Зенита» Сергея Семак высказался о том, кто из футболистов может сыграть в центре нападения в товарищеском матче с «Црвеной Звездой».

«У нас достаточно вариантов для замены Сергеева и Кассьерры — на этой позиции могут сыграть Изидор, Мантуан и Ерохин», — приводит слова Семака официальный телеграм-канал «сине-бело-голубых».

Товарищеский матч между «Црвеной Звездой» и «Зенитом» пройдет в субботу, 23 марта. Стартовый свисток арбитра запланирован на 21:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на спортивном портале LiveResult.