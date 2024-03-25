Петржела: «Работа в «Зените» равноценна работе в «Реале»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что работа в петербургском клубе равноценна работе в мадридском «Реале».

«Ты всегда ощущаешь себя королём в своей стране, у тебя много денег, за эти клубы играют лучшие футболисты своих лиг», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

При этом Петржела подчеркнул, что в отличии от России, в Испании нет единоличного правления.

Напомним, Петржела возглавлял «Зенит» в период с 2003 по 2006 год. Вместе с «сине-бело-голубыми» чешский специалист успел выиграть серебряные медали чемпионата России.

Отметим, что «Зенит» выиграл пять последних розыгрышей чемпионата России подряд. После 20 туров текущего сезона петербуржцы также возглавляют турнирную таблицу.