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Тренер «Зенита»: Мы постараемся оформить золотой дубль

24 Марта 2024 • 16:52 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 14:00

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра высказался о задачах команды в нынешнем розыгрыше Кубка России.

«Цели? Пройти как можно дальше. «Зенит» всегда должен побеждать, поэтому мы будем бороться до конца», — приводит слова Оливейры «Матч ТВ».

Специалист добавил, что «сине-бело-голубые» постараются оформить золотой дубль в нынешнем сезоне.

Напомним, после 20 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея на своем счету 40 очков.

3 апреля санкт-петербургский клуб встретится на выезде со «Спартаком» в рамках 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. Ответный матч состоится 16-18 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артур Вильям де Оливейра

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