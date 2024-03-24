Тренер «Зенита»: Мы постараемся оформить золотой дубль

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра высказался о задачах команды в нынешнем розыгрыше Кубка России.

«Цели? Пройти как можно дальше. «Зенит» всегда должен побеждать, поэтому мы будем бороться до конца», — приводит слова Оливейры «Матч ТВ».

Специалист добавил, что «сине-бело-голубые» постараются оформить золотой дубль в нынешнем сезоне.

Напомним, после 20 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея на своем счету 40 очков.

3 апреля санкт-петербургский клуб встретится на выезде со «Спартаком» в рамках 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. Ответный матч состоится 16-18 апреля.