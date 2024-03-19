Радич: «Зенит» имеет лучший ростер футболистов, противостоять им тяжело»

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич назвал «Зенит» главным фаворитом нынешнего розыгрыша чемпионата России.

Хорват отметил, что петербургский клуб обладает сильнейшим в лиге подбором футболистов, из-за чего противостоять ему сложно.

«В долгосрочной гонке «Зенит» имеет лучший ростер футболистов. У них больше опыта и класса. Противостоять им тяжело», — цитирует Радича «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, опережая второй «Краснодар» на одно очко. До конца сезона командам осталось провести по 10 встреч.

Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут 30 марта против «Крыльев Советов». Начало — в 15:00 по московскому времени.