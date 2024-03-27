Горшков — о работе Осинькина: «Очень многое идёт от «Манчестер Сити» и Гвардиолы»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, есть ли схожесть в работе Игоря Осинькина с Хосепом Гвардиолой.

«Конечно. Очень многое идет от «Манчестер Сити» и Гвардиолы, но раньше больше шло от Клоппа», — приводит слова Горшкова Metaratings.

По итогам 20 туров «Крылья Советов» находятся на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды 29 набранных очков.

30 марта подопечные Осинькина примут у себя дома «Зенита» в рамках 22-го тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 14:00 по московскому времени.

В первом круге «Зенит» одолел «Крылья Советов» со счетом 3:1.