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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Горшков — о работе Осинькина: «Очень многое идёт от «Манчестер Сити» и Гвардиолы»

27 Марта 2024 • 17:48 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 14:00

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, есть ли схожесть в работе Игоря Осинькина с Хосепом Гвардиолой.

«Конечно. Очень многое идет от «Манчестер Сити» и Гвардиолы, но раньше больше шло от Клоппа», — приводит слова Горшкова Metaratings.

По итогам 20 туров «Крылья Советов» находятся на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды 29 набранных очков.

30 марта подопечные Осинькина примут у себя дома «Зенита» в рамках 22-го тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 14:00 по московскому времени.

В первом круге «Зенит» одолел «Крылья Советов» со счетом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Крылья Советов Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Юрген Клопп Игорь Осинькин Юрий Горшков ещё теги

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