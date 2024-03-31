Артур поделился эмоциями после первого гола за «Зенит»

Форвард петербургского «Зенита» Артур дал комментарий после своего первого забитого мяча за российскую команду.

Напомним, что бразильский нападающий отличился дебютным голом в матче 22-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

«Первый гол в футболке «Зенита!» Давай ещё», — написал игрок в своих социальных сетях.

К слову, Артур перебрался в «Зенит» в январе 2024 года из южноамериканского «Палмейраса». В нынешнем сезоне он принял участие в четырех встречах, но до сегодняшнего дня не отличался результативными действиями.