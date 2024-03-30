Шитов — о травме: «Колено чуть ушло в другую сторону»

Форвард «Крыльев Советов» Владислав Шитов ответил на вопрос о своём состоянии.

Нападающий не смог завершить матч 22-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:1) и был заменен на 78-й минуте.

«Колено чуть ушло в другую сторону, не как должно сработало. Ничего страшного, надеюсь, нет», — заявил Шитов Metaratings.

Футболист отметил, что получил повреждение в игровом моменте и на нем никто не фолил. Кроме того, нападающий признался, что сначала сильно испугался, ведь услышал щелчок в колене, а также добавил, что 31 марта сделает МРТ.

В текущем сезоне 20-летний Шитов провел 23 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором двух ассистов.