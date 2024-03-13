Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев объяснил, зачем Ахметов перешёл в «Зенит»

13 Марта 2024 • 20:33 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 16:00

Экс-футболист «Барселоны» Игорь Корнеев поделился комментарием о переходе полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«Зачем Ахметов перешел в «Зенит»? Чтобы полировать чемпионскую скамейку за совсем другие финансовые условия», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

26-летний хавбек перебрался в «Зенит» в минувшее трансферное окно. В составе новой команды Ахметов пока выходил на поле только один раз.

После 20 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 40 очков.

В эти минуты подопечные Сергея Семака проводят четвертьфинальный матч Кубка России Пути РПЛ против «Динамо». Следить за событиями игры можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Игорь Корнеев Ильзат Ахметов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Марта
20:33
Корнеев объяснил, зачем Ахметов перешёл в «Зенит»
15:55
Илья Зуев — о переходе Кругового в ЦСКА: «Это хороший выбор» 1
12 Марта
16:37
Сантос: «Лидерство придаёт «Зениту» уверенности»
15:38
Григорян: «Зенит» своё не упустит и станет чемпионом»
09:12
В «Зените» рассказали, за сколько готовы отпустить Мостового в европейский клуб
11 Марта
17:05
Самедов: «Был уверен, что «Зенит» рано или поздно вернётся на первое место»
16:24
Жирков уверен, что «Зенит» не упустит чемпионство
10 Марта
23:07
Бышовец: У «Зенита» есть очень много преимуществ
20:08
Угаров: Первое место «Зенита» пока ни о чём не говорит
16:12
Агент Рахмановича: «Амар станет одним из лучших в составе «Крыльев Советов»
15:31
Попов: «Ресурс «Зенита» в административном и игровом плане огромен»
10:40
Семшов назвал сильные стороны «Зенита»
10:28
Семшов: «Апрельский матч «Краснодара» и «Зенита» будет одним из ключевых в борьбе за золото»
09:43
Орлов — о желании Мостового перебраться в Европу: «Лиги чемпионов у нас нет, а карьера одна»
09 Марта
23:49
Борис Игнатьев рассказал, у кого в РПЛ больше шансов на чемпионство
20:12
Тукманов назвал будущего чемпиона РПЛ
08 Марта
19:07
«Это особенный день для него»: представитель Роши – о дубле игрока ЦСКА
18:46
Гришин сравнил игру Акинфеева и Сафонова
17:59
«Пенальти — фирменное блюдо Акинфеева»: Газзаев — о голкипере ЦСКА 1
17:36
Масалитин оценил мастерство Акинфеева после в матча с «Крыльями Советов»
16:38
Бобёр не считает, что «Крылья Советов» переживают кризис
13:05
Кечинов высказался о претендентах на победу в РПЛ
07 Марта
19:14
Вьештица считает Аршавина сильнейшим российским футболистом в истории
05 Марта
16:44
Ахметов рассказал, на каких позициях в «Зените» его видит Семак 1
16:29
Ахметов заявил, что уже освоился в «Зените» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой «Спартак» проведёт переговоры с новым тренером - известно имя Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» ​«Барселона» задумала вернуть футболиста ​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем ​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне ​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя ​Беллингем обратился к фанатам «Реала»
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Марта
21:51 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза оценил перспективы Тюкавина перейти в европейский чемпионат
21:50 · Кубок России
Игру «Зенита» и «Динамо» в Кубке России посетили свыше 45 тысяч человек
21:47 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» представил форму салатового цвета
21:41 · Россия. Премьер-лига
Алдонин предположил, почему «Краснодар» уволил Ивича
21:31 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» ответил на вопрос о возможном увольнении Ганчаренко
21:31 · Россия. Премьер-лига
Булыкин считает, что Мусаев является не самым лучшим вариантом для «Краснодара»
21:19 · Россия. Премьер-лига
Ишков заявил, что «Урал» преодолел чёрную полосу
21:15 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Не понимаю решение Галицкого» эксклюзив
20:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
Орещук отреагировал на попадание в шорт-лист «Торпедо» - клуб ищет спортивного директора
20:44 · Россия. Премьер-лига
Ивич вошёл в историю «Краснодара» с уникальным рекордом
20:43 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра не забил лишь в одном из последних восьми официальных матчей
20:43 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: Тикнизян не усилил бы «Зенит»
20:42 · Кубок России
Кассьерра оформил дубль в матче «Зенит» - «Динамо»
20:37 · Россия. Премьер-лига
«Урал» победил в гостях впервые с августа
20:34 · Кубок России
«Зенит» быстро забил «Динамо», отличился Кассьерра
Все новости
Рекомендуем