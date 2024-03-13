Корнеев объяснил, зачем Ахметов перешёл в «Зенит»

Экс-футболист «Барселоны» Игорь Корнеев поделился комментарием о переходе полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«Зачем Ахметов перешел в «Зенит»? Чтобы полировать чемпионскую скамейку за совсем другие финансовые условия», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

26-летний хавбек перебрался в «Зенит» в минувшее трансферное окно. В составе новой команды Ахметов пока выходил на поле только один раз.

После 20 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 40 очков.

В эти минуты подопечные Сергея Семака проводят четвертьфинальный матч Кубка России Пути РПЛ против «Динамо». Следить за событиями игры можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.