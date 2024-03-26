Тренер «Зенита» Оливейра — о теракте в «Крокус Сити Холле»: «Важно попытаться как-то помочь»

Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказал, как в петербургском клубе восприняли новость о теракте в «Крокус Сити Холле».

По словам специалиста, событие, которое произошло 22 марта, расстроило всю команду «Зенита», и петербуржцы постараются помочь людям в этой ситуации.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Сейчас мы как раз обсуждаем, как нам лучше помочь. Думаю, что в конце недели будут новости об этом», — приводит слова тренера «Чемпионат».

После 20 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, опережая второй «Краснодар» на одно очко.