Рапопорт: «Адамов понравился спокойствием и уверенностью»

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением об игре вратаря петербургской команды Дениса Адамова.

Эксперт признался, что ему пока сложно определить уровень игры Адамова, поскольку вратари «Зенита» имеют не так много работы и должны постоянно держать себя в тонусе.

«У Адамова не было какой-то серьёзной нагрузки, но он мне понравился каким-то своим спокойствием, уверенностью», — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Адамов провёл за «Зенит» девять матчей, в которых пропустил пять мячей и в четырёх встречах сумел сохранить свои ворота «сухими».