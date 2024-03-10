Семшов: «Апрельский матч «Краснодара» и «Зенита» будет одним из ключевых в борьбе за золото»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился мнением о том, как на расстановку сил в РПЛ повлияет очный матч лидеров турнирной таблицы «Зенита» и «Краснодара».

Эксперт согласился с тем, что предстоящая встреча станет одной из ключевых в споре за золотые медали. При этом эксперт призвал не сбрасывать со счетов «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА.

«Победа одного из конкурентов даст ему дополнительное психологическое преимущество и откроет дорогу к итоговому первому месту. Впрочем, сейчас об этом говорить рано — мы не знаем, с каким багажом соперники подойдут к очному поединку», — приводит слова Семшова bobsoccer.ru.

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 13 апреля. На сегодняшний день команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу, опережая вторых южан на одно очко.