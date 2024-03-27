Горшков заявил, что в «Крыльях Советов» нет напряжённости из-за результатов

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о неудачных результатах команды в весенней части сезона.

По словам футболиста, «Крылья Советов» проиграли из-за того, что были где-то не готовы и в чем-то уступали соперникам.

«Есть ли напряженность из-за результатов? Нет, внутри команды все спокойно и хорошо», – приводит слова Горшкова Metaratings.

В текущем сезоне 25-летний Горшков провел 25 матчей во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

По итогам 20 туров подопечные Игоря Осинькина находятся на восьмой строчке в чемпионате России, набрав 29 очков.