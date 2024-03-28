Силкин: «Зенит» на две головы выше всех»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ, которую после 20 туров возглавляет «Зенит».

По мнению специалиста, несмотря на плотность в турнирной таблице, чемпионом всё равно станет команда из Санкт-Петербурга.

«Да, команды первой тройки достаточно близки по очкам друг к другу, но как ни крути — «Зенит» на две головы выше всех. Я думаю, что всё-таки он станет чемпионом», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Напомним, на сегодняшний день «Зенит» опережает своего ближайшего преследователя «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо», которое отстаёт от «сине-бело-голубых» на два балла.