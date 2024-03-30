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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Подрезали «Крылья» чемпиону: «Зенит» пропустил на первой минуте, загубил массу моментов и потерял очки в Самаре

30 Марта 2024 • 16:03 Комментировать (2)
Крылья Советов
1:1
Зенит
окончен

«Крылья Советов» и «Зенит» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 22-го тура РПЛ состоялся 30 марта на стадионе «Самара Арена».

Протокол игры  
Крылья Советов1:1Зенит
(1:0) Шитов Владислав1'  
  23'Артур Виктор Гимараес (1:1)
Ломаев ИванРассказов НиколайЕвгеньев РоманСолдатенков АлександрГоршков ЮрийКостанца ФернандоВитюгов Максим  67'Орозко Франко 61' (Якуба Денис ( 61') Салтыков Никита 78' (Печенин Кирилл ( 78') Шитов Владислав 78' (Соколов Артём ( 78') Рахманович Амар  59'
Запасные: Фролов ЕвгенийБельтюков ДанилПисарский ВладимирГапонов ИльяПопов КириллГрибакин ИльяХубулов ВладимирЗотов ГеоргийКарпицкий Егор
Адамов ДенисКараваев ВячеславЭракович СтрахиньяНино III  82'Дуглас СантосВендел МаркусБарриос Вильмар 87' (Ерохин Александр ( 87') Клаудиньо 63' (Ахметов Ильзат ( 63') Артур Виктор Гимараес 73' (Педро дос Сантос ( 73') Кассьерра Матео 73' (Сергеев Иван ( 73') Мостовой Андрей 63' (Мантуан Густаво ( 63')
Запасные: Коваленко АлександрВасильев Дмитрий АлексеевичИзидор ВильсонАлип НуралыРодригао де СоузаКержаков МихаилВасютин Александр
30 марта. Стадион "Солидарность Арена".

 

Феноменальным матчем «Динамо» и «Ростова» вчера вернулась РПЛ. Гости забили четыре и разгромили «бело-голубых», начавших предъявлять чемпионские амбиции. «Зенит», который сейчас возглавляет турнирную таблицу и опережает «Динамо» на два балла, естественно, хотел ситуацией воспользоваться и преимущество своё увеличить. Тем более, что против самарцев у чемпиона игра получается. Все пять последних очных матчей завершились победой «Зенита».

Хозяева, видимо, тоже об этом помнили. И начали с холодного душа. Высокий прессинг на первой же минуте, Адамов под давлением отдаёт мяч Рахмановичу, который пробивает по воротам. Денис отразил, но мяч достался Шитову, которому осталось лишь катнуть в пустой створ – 1:0. Следом ещё и Салтыков опасный удар/прострел организовал – мяч пролетел вдоль ворот и поле покинул. Однако резвый старт Самаре ничего не обещал.

«Зенит» далее инициативу забрал, играл чемпионом по трендам, самарцы для него соперник удобный. Подача слева достаётся Кассьерре, тот скидывает на дальнюю штангу, откуда Артур прошивает сместившегося Ломаева – 1:1. Следом Мостовой врывается на угол вратарской площади, воспользовавшись передачей Дугласа Сантоса, сильно бьёт в ближний, но попадает под сейв Ивана Ломаева.

Выход один на один получил и Артур. Теперь уже атака пришла с другого фланга, заброс выполнял Караваев, но итог один – голкипер снова вышел победителем в этом эпизоде. На исходе часа игры очередной момент загубил Мостовой. После удара Клаудиньо мяч врезался в Горшкова и отскочил на Андрея. А полузащитник подстроиться не сумел и метров с семи не попал в угол ворот.

Преимущество у «Зенита» было, моменты были. Но реализация подводила, а усталость накатывала. Время шло, постепенно «Крылья» стали отодвигать игру от своих ворот, равный счёт всё больше нервировал петербургскую атаку, у которой всё меньше получался комбинационный футбол. Зато очередной дальний удар Вендела Ломаев перевёл точно на ногу Мантуану. Густаво в упор расстреливал ближний угол, но не попал в створ. Такое количество промахов стоило чемпиону двух очков.

Не смог «Зенит» победить в Самаре, хоть и предостаточно моментов имел для волевой победы над «Крыльями Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2) Все комментарии
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Cruyff
30 Марта 2024 в 16:21
сколько можно терпеть этого физрука с кислой физиономией купите ему ещё 10 бразильцев
ингерман
30 Марта 2024 в 16:08
ай фоцка флегмы зачецная.. а чё я? уж какай сизон мы играим без вырытаря.. кхе-кхе.. )))
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