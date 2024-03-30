«Зенит» пропустил самый быстрый гол в РПЛ за всю историю наблюдений

В субботу «Зенит» проводил гостевой матч Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Команда Сергея Семака пропустила в Самаре уже на 27-й секунде встречи. Как сообщает Opta, для «Зенита» это самый быстрый пропущенный гол в чемпионате России за всю историю наблюдений, то есть с 2009 года.

Ранее самым быстрым пропущенным голом «Зенита» в РПЛ был гол в матче против «Ахмата» в 2022 году. Тогда «сине-бело-голубые» пропустили на 53-й секунде.

Напомним, что субботний матч между «Крыльями Советов» и «Зенитом» завершился со счётом 1:1. Питерцы остаются на первом месте в турнирной таблице, то в воскресенье их может обойти «Краснодар».