Осинькин: Мы надеемся дать бой «Зениту»

Главный тренер «Крылья Советов» Игорь Осинькин высказался о предстоящем матче чемпионата России против «Зенита».

Специалист заявил, что «Зенит» всегда является серьезным соперником для любой команды, и если подопечные Сергея Семака находятся в лучшей форме, то никто им не может противостоять.

«Но это не значит, что ему нельзя противостоять в каких‑то отдельных матчах. Надеемся дать «Зениту» бой за счет фактора домашнего поля, болельщиков и настроя», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Встреча 22-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Зенитом» пройдет 30 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 14:00 по столичному времени.