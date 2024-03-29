Салтыков — о трансферной стоимости: «Всегда хочется большего»

Вингер самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался о своей текущей трансферной стоимости.

По сведениям авторитетного портала Transfermarkt, рыночная цена 19-летнего футболиста составляет три миллиона евро.

«Всегда хочется большего. Если человек амбициозен, он всегда будет стремиться к лучшему», — цитирует Салтыкова «РБ Спорт».

При этом игрок признался, что не ставил перед собой достичь какой-то конкретной цифры в трансферной цене.

В текущем сезоне Салтыков принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и записал на свой счет пять голевых передач.