«Состав космический»: Тарханов высказался о шансах «Зенита» выиграть РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «Зенита» на победу в Российской премьер-лиге.

«Конечно, у «Зенита» гораздо больше шансов на победу в РПЛ, чем у конкурентов. Состав у них космический. Такого ни у кого нет. Бразильцы в отличной форме, наши тоже хороши. Состав у питерцев самый сильный и стабильный. «Зенит» может проиграть только сам себе. У клуба все условия для того, чтобы стать чемпионом», – сказал Тарханов.

Напомним, что в субботу «Зенит» не смог обыграть в Премьер-лиге «Крылья Советов» - игра в Самаре завершилась со счётом 1:1.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.