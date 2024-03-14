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Лепёхин: «Не думал, что «Зенит» так легко обыграет «Динамо»

14 Марта 2024 • 16:24 Комментировать
Зенит
2:0
Динамо Москва

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о победе «сине-бело-голубых» на «Динамо» (2:0) в ответной игре 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ).

Эксперт признался, что его удивила столь уверенная победа «Зенита». Лепёхин считает, что на ход игры повлияли два быстрых гола, забитые петербуржцами ещё в первом тайме.

«Я ожидал, что «Зенит» победит, но не думал, что это будет так легко. На игру повлиял быстрый гол, а затем команда смогла быстро забить и второй мяч. В таких условиях сложно перестраиваться», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

Отметим, что до этой победы «Зенит» проиграл «бело-голубым» два матча подряд. В ближайшем 21-м туре РПЛ команда Сергея Семака встретится с «Крыльями Советов». Эта игра состоится 30 марта.

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