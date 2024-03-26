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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Горшков назвал тройку лучших игроков «Зенита»

26 Марта 2024 • 17:52 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 14:00

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о лучших игроках в составе «сине-бело-голубых».

«Одного ключевого футболиста «Зенита» сложно назвать. Выделил бы группу игроков, в которую входят Дуглас Сантос, Барриос и Вендел», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» провел 20 матчей, в которых заработал 40 очков. Благодаря такому количеству баллов подопечные Сергея Семака находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата.

Ближайшим преследователем «Зенита» является «Краснодар». На счету «быков» 39 набранных очков.

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