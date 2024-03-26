Александр Горшков назвал тройку лучших игроков «Зенита»

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о лучших игроках в составе «сине-бело-голубых».

«Одного ключевого футболиста «Зенита» сложно назвать. Выделил бы группу игроков, в которую входят Дуглас Сантос, Барриос и Вендел», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» провел 20 матчей, в которых заработал 40 очков. Благодаря такому количеству баллов подопечные Сергея Семака находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата.

Ближайшим преследователем «Зенита» является «Краснодар». На счету «быков» 39 набранных очков.