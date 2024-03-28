«Крылья Советов» 18 лет не обыгрывали дома «Зенит» в рамках РПЛ

30 марта «Крылья Советов» примут на своём поле «Зенит» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

Последний раз самарский коллектив одержал домашнюю победу над «Зенитом» в чемпионате России в 2006 году. Та встреча завершилась со счетом 3:2. С того момента «сине-бело-голубые» 13 раз приезжали в Самару и одержали 11 побед, дважды сыграв вничью.

Начало очередного поединка между «Крыльями Советов» и «Зенитом» запланировано на 14:00 по московскому времени.

Перед стартом нового тура команда Игоря Осинькина находится на восьмой строчке, а санкт-петербургский клуб идет на вершине таблицы.