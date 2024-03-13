Рябчук: «Понимаю, что мог проявить себя лучше»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук поделился комментарием о своих первых месяцах в команде.

— Я прекрасно понимаю, что мог проявить себя лучше. И сейчас изо всех сил тренируюсь, чтобы показать, на что я на самом деле способен, — заявил Рябчук пресс-службе «красно-белых».

Напомним, 26-летний защитник присоединился к «Спартаку» прошлым летом. В составе «красно-белых» Рябчук сыграл в 17 матчах во всех турнирах и стал автором одной результативной передачи.

В четверг, 14 марта, «Спартак» будет принимать у себя дома «Оренбург» в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Текстовая трансляция игры, которая стартует в 18:00 по мск, будет доступна на портале LiveResult.