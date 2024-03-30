«Это пенальти»: Экс-арбитр ФИФА — о фоле на Зиньковском

Бывший судья ФИФА и РПЛ Игорь Федотов высказался о неназначенном пенальти на нападающем «Спартака» Антоне Зиньковском в матче с «Уралом».

Специалист заявил, что пятка Зиньковского находилась на линии штрафной, и на нее был наступ Кулакова, но носок игрока был за линией, поэтому для VAR это был сложный эпизод.

«По мне, это пенальти, а они просто не стали вмешиваться, потому что полностью момент не увидели», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Матч 22-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Уралом» завершился вничью. За 90 минут команды не смогли поразить ворота друг друга.