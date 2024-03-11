Николич готов возглавить «Спартак»

Экс-наставник «Локомотива» Марко Николич, ныне возглавляющий «Шабаб Аль-Ахли», может сменить Гильермо Абаскаля на посту наставника «Спартака».

Как стало известно «Матч ТВ», сербский специалист готов принять «Спартак», если получит предложение от клуба. Сообщается, что фамилия 44-летнего тренера есть в шорт-листе «красно-белых». Источник отмечает, что аргумент в пользу Николича — результат, который он может выдавать в кризисных условиях.

Абаскаль является главным тренером московского «Спартака» с лета 2022 года. Ранее появилась информация, что испанский специалист может быть уволен, если его команда не сможет выйти в полуфинал Кубка России Пути РПЛ.