Мостовой: «Даже без Промеса «Спартак» должен быть в топ-3»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о ситуации, которая произошла с нападающим «красно-белых» Квинси Промесом.

Напомним, в настоящий момент нидерландский футболист находится под арестом в ОАЭ и в скором времени может быть экстрадирован на родину, где он ранее был приговорён к 7,5 годам лишения свободы.

По мнению Мостового, Промес подставил свою команды, однако и без него «красно-белые» должны претендовать на попадание в тройку призёров по итогам нынешнего сезона.

«В команде столько игроков, которых покупали за большие деньги. Поэтому даже без Промеса «Спартак» должен быть в топ-3 по итогам сезона. Но тут ещё тренер должен грамотно распорядиться теми игроками, которые у него есть», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 30 марта против «Урала». Начало — в 19:00 по московскому времени.