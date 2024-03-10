Селюк назвал виновника неудачных выступлений «Урала»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о последних неудачах «Урала».

Напомним, в 15 последних турах РПЛ команда из Екатеринбурга смогла одержать лишь одну победу. Селюк считает, что проблемы «Урала» связаны с нидерландским нападающим Раем Влутом, который ранее был приговорён у себя на родине к 2,5 годам тюремного заключения за ДТП со смертельным исходом.

«Для меня странно, что президент «Урала» ещё не убрал этого человека из команды. Возможно, именно поэтому им во всём не прёт. Почему они держатся за этого Влута?» — цитирует Селюка «Матч ТВ».

Отметим, что из-за травмы 28-летний Влут не провёл в текущем сезоне ни одного официального матча. Контракт нидерландского футболиста с «Уралом» рассчитан до конца декабря нынешнего года.