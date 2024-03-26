Гладилин рассказал сценарий, при котором «Спартак» сможет войти в число призёров чемпионата России

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, в каком случае «красно-белые» смогут побороться за призовые места в чемпионате России.

«Здесь чисто логически можно посчитать. Если «Спартак» выиграет все матчи, которые остались, а команды из топ-3 будут проигрывать, тогда у «красно-белых» будет шанс. Только шанс! Занять хотя бы третье место, но это не серьёзно для такой команды», — сказал Гладилин.

«Спартак» в турнирной таблице чемпионата России занимает шестое место, в активе у команды 31 очко после 20 туров. В 21-м туре «красно-белые» примут на своём поле «Урал».