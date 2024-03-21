Хачатурянц подтвердил, что мог стать руководителем «Спартака»

Экс-президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал, что его приглашали в московский «Спартак».

В 2022 году СМИ сообщали, что Хачатурянц станет руководителем «красно-белых» после ухода бывшего владельцы клуба Леонида Федуна.

«Правда ли, что звали в «Спартак»? Правда», - приводит слова бывшего руководителя издание «СЭ».

Напомним, что Хачатурянц ушел с поста президента РПЛ в 2022 году. Он занимал свою должность с ноября 2021-го. После этого он основал футбольную академию в Москве.

Что касается «Спартака», то он после 20 туров в чемпионате России располагается на шестой позиции турнирной таблицы. Коллектив испанского специалиста Гильермо Абаскаля заработал 31 балл.