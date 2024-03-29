Тарханов высказался о предстоящей игре «Спартака» против «Урала»

Экс-наставник «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о предстоящей игре «Спартака» против «Урала» в чемпионате России.

«Урал» будет биться насмерть, чтобы взять очки. Президент клуба Григорий Иванов сказал, что даже ничья команду не устроит. Безусловно, «Спартак» тоже будет играть на победу. Тяжело сказать, как получится по итогу. «Урал» попытается навязать свою игру», – приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Встреча 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом» состоится завтра, 30 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.

