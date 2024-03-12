Рианчо: Если «Спартак» подпишет Бенитеса, это будет отлично для клуба

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном назначении бывшего наставника «Реала» Рафаэля Бенитеса в «Спартак».

«Бенитес — это отличный тренер! Если «Спартак» сможет его подписать, это будет просто отлично для клуба», — приводит слова Рианчо издание «Спорт-Экспресс».

Во вторник, 12 марта, 63-летний Бенитес был уволен с поста главного тренера испанской «Сельты». Он был рулевым команды с июля 2023 года.

По данным СМИ, ранее в «Спартаке» было принято решение об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. На данный момент в клубе заняты поиском нового специалиста.