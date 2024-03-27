Петржела: Промесу плевать на «Спартак», в голове у него только деньги

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о ситуации нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Промес подвел руководство клуба, партнеров по команде. Поведение Квинси вызывает много вопросов по поводу его профессионализма», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

По мнению эксперта, своими поступками Промес показывает, что ему все равно на «Спартак», и ему нужны только деньги.

На данный момент Промес находится в тюрьме ОАЭ. Игрок был задержан по просьбе Нидерландов.

Трудовой договор 32-летнего футболиста с московским «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.